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Полеты за рубеж стали заметно дороже

По данным исследования, стоимость авиабилетов за рубеж за год увеличилась на 16 процентов.

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Анализируя динамику бронирования авиабилетов, эксперты компании «Купибилет» провели исследование, чтобы определить самые популярные зарубежные направления среди российских туристов и выяснить, насколько сильно изменились цены на авиабилеты за последний год.

Лидирующая позиция Турции не меняется уже несколько лет, и в этом году турецкие курорты также наиболее востребованы. Стоимость авиабилетов в Турцию начинается от 30 тысяч рублей.

Самые бюджетные направления – страны ближнего зарубежья: Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Полет туда-обратно стоит примерно 12-20 тысяч рублей.

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Спрос на дальние перелеты заметно растет, в особенности в Китай, Израиль, Таиланд и Индию. Также одним из любимых направлений является ОАЭ. Перелет обойдется примерно в 58 тысяч рублей. Среди государств Евросоюза путешественники чаще всего выбирают для отпуска Испанию, Францию, Италию, Германию, Австрию, Хорватию и Грецию.

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Источник: РИА Новости

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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