Полеты за рубеж стали заметно дороже

По данным исследования, стоимость авиабилетов за рубеж за год увеличилась на 16 процентов.

Анализируя динамику бронирования авиабилетов, эксперты компании «Купибилет» провели исследование, чтобы определить самые популярные зарубежные направления среди российских туристов и выяснить, насколько сильно изменились цены на авиабилеты за последний год.

Лидирующая позиция Турции не меняется уже несколько лет, и в этом году турецкие курорты также наиболее востребованы. Стоимость авиабилетов в Турцию начинается от 30 тысяч рублей.

Самые бюджетные направления – страны ближнего зарубежья: Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Полет туда-обратно стоит примерно 12-20 тысяч рублей.

Спрос на дальние перелеты заметно растет, в особенности в Китай, Израиль, Таиланд и Индию. Также одним из любимых направлений является ОАЭ. Перелет обойдется примерно в 58 тысяч рублей. Среди государств Евросоюза путешественники чаще всего выбирают для отпуска Испанию, Францию, Италию, Германию, Австрию, Хорватию и Грецию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС