Представлен самый доступный Mercedes-AMG

Он стоит всего 121 тысячу рублей.

Mercedes-Benz показала новый продукт под маркой AMG, и это… самокат. Сделан он вместе со швейцарской компанией Micro Mobility Systems, точнее, Mercedes-AMG E-Scooter — это улучшенная версия самоката Micro Explorer от самой Micro Mobility Systems.

На самокате установлен электромотор на 500 ватт. Максимальная скорость составляет 20 км/ч, а на одной зарядке обещают запас хода до 40 км.

Исходная модель стоит 1100 евро (примерно 95 тысяч рублей), под маркой AMG – уже 1400 евро (121 тысяча). Впрочем, самокат все равно получается самой доступной техникой AMG.

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Источник: superplanshet

Фото: Mercedes-AMG