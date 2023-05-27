Представлен самый доступный Mercedes-AMG
Он стоит всего 121 тысячу рублей.
Mercedes-Benz показала новый продукт под маркой AMG, и это… самокат. Сделан он вместе со швейцарской компанией Micro Mobility Systems, точнее, Mercedes-AMG E-Scooter — это улучшенная версия самоката Micro Explorer от самой Micro Mobility Systems.
На самокате установлен электромотор на 500 ватт. Максимальная скорость составляет 20 км/ч, а на одной зарядке обещают запас хода до 40 км.
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Исходная модель стоит 1100 евро (примерно 95 тысяч рублей), под маркой AMG – уже 1400 евро (121 тысяча). Впрочем, самокат все равно получается самой доступной техникой AMG.
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Источник: superplanshet
Фото: Mercedes-AMG
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