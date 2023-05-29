Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2023 году

По данным Российского союза туриндустрии, после всплеска интереса к активному отдыху в 2022 году популярность туризма продолжает расти.

В 2022 году наблюдался ощутимый всплеск интереса к активному туризму в России. Рост выручки от продаж соответствующих программ доходил до 150%. В 2023 году тенденция сохранилась, хотя немного сбавила обороты. По словам гендиректора туроператора RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, причины роста интереса не только негативные в виде пандемии, закрытия границ и высоких цен. Среди жителей России укрепляются новые туристические тренды, людям интересно путешествовать по России, лучше узнавать свою страну, посещать красивые природные локации. Помимо этого, внутренний туризм в последнее время активно поддерживается государством.

Самыми популярными направлениями являются Северный Кавказ, прежде всего Дагестан, а также Алтай, Карелия, Камчатка и Адыгея. Для самостоятельного туризма популярностью пользуется Краснодарский край (Сочи), Карачаево-Черкесия (Архыз), Приэльбрусье. Также растет популярность Кольского полуострова благодаря завораживающему северному сиянию. Спрос вырос даже на Курильские острова, в частности остров Итуруп с так называемыми «белыми скалами». Турпоток туда не то чтобы большой, но, если оценивать динамику, показатели очень хорошие.

Тормозит развитие активного туризма очевидная проблема в виде отсутствия инфраструктуры, прежде всего, средств размещения должного уровня.

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Источник: пресс-служба РСТ

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