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Под проект Атом отдадут целый IT-парк

Новую площадку, полностью сфокусированную на автопроме, начнут строить в 2024 году.

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Существующий с 2021 года и представивший функциональный прототип в мае 2023-го проект Атом получит в свое распоряжение целый IT-парк. Источник сообщает, что проект первого российского электромобиля станет якорным резидентом IT-парка, который начнут возводить в Набережных Челнах в 2024 году.

«Он будет не похож ни на один IT-парк, которые есть в Татарстане. Потому что он будет профилирован именно для IT-компаний в области автопрома. Там нужны будут специальные гаражи, там нужны будут специальные мастерские, не просто офисные помещения», – сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

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Он отметил, что техзадание на конкурс для выбора подрядной организации, которая будет проектировать IT-парк, уже готово, и выразил надежду, что к строительству удастся приступить в 2024 году.

В январе 2023 года, также со слов Хайруллина, стало известно, что новый IT-парк возведут с привлечением федерального финансирования. Отметим, что серийное производство Атомов планируется начать в 2025 году.

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Источник: ТАСС

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