Как выбрать туристическую страховку (и кому она точно нужна)

Эксперты рассказали, какие бывают страховки и какой ущерб они покрывают.

Необходимость страхования обусловлена не только высокими ценами на медицинские услуги. С помощью страхования турист может обезопасить себя от различных рисков во время путешествия не только за границей, но и в России.

Полис туристического страхования гарантирует организацию и оплату экстренных медицинских услуг. Его также можно дополнить определенными рисками: «активный отдых», страхование багажа, страхование от задержки или отмены рейса, квартиры на время отпуска, домашних животных на время путешествия, страхование от несчастных случаев (полис предусматривает выплату фиксированной суммы в случае травмы) и т.д.

Медицинский полис всегда включен в турпакет. Страхование отмены поездки остается на усмотрение туристов и предлагается дополнительно. Не стоит упускать этот пункт из виду, ведь если поездка отменяется за пару дней до вылета, туроператор может вообще не вернуть за нее деньги.

При оформлении страховки важно внимательно прочитать, какие случаи она покрывает. Рекомендуется выбирать те страховки, в которые включено обострение хронических заболеваний, травмы, полученные во время активного отдыха, алкогольное отравление. Также важно отметить, что страховка является необходимым условием для получения шенгенской визы и виз других стран. В других случаях решение о необходимости страховки является личным выбором каждого.

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Источник: Известия

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС