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Отмена платных трасс приведет к буму автотуризма

В Госдуме считают, что увеличению спроса на автомобильные путешествия будет способствовать снижение поборов на дорогах.

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Развитию сферы автопутешествий и внутреннего туризма в целом мешают постоянно растущие поборы на платных трассах, указал председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Востребованность автотуризма растет с каждым годом. В прошлом году в связи с закрытием аэропортов на юге России число любителей автотуризма возросло на 60%. Однако возросшие после этого цены на самые востребованные у туристов направления отбивают желание путешествовать на машине. Так, в конце февраля правительство резко повысило максимальные тарифы платных дорог: где-то на 30%, а где-то в 2,5 раза. И это помимо плановой индексации цен.

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С начала пандемии и по сей день, в условиях внешних ограничений, у государства есть уникальная возможность для развития внутреннего туризма. Как минимум нужно прекращать «драконить» своих туристов избыточными поборами – отменять и плату на дорогах, и пресловутый курортный сбор», – говорит Сергей Миронов.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба С.М.Миронова

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За РулемЛежнин Роман
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