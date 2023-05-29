Отмена платных трасс приведет к буму автотуризма
В Госдуме считают, что увеличению спроса на автомобильные путешествия будет способствовать снижение поборов на дорогах.
Развитию сферы автопутешествий и внутреннего туризма в целом мешают постоянно растущие поборы на платных трассах, указал председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Востребованность автотуризма растет с каждым годом. В прошлом году в связи с закрытием аэропортов на юге России число любителей автотуризма возросло на 60%. Однако возросшие после этого цены на самые востребованные у туристов направления отбивают желание путешествовать на машине. Так, в конце февраля правительство резко повысило максимальные тарифы платных дорог: где-то на 30%, а где-то в 2,5 раза. И это помимо плановой индексации цен.
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С начала пандемии и по сей день, в условиях внешних ограничений, у государства есть уникальная возможность для развития внутреннего туризма. Как минимум нужно прекращать «драконить» своих туристов избыточными поборами – отменять и плату на дорогах, и пресловутый курортный сбор», – говорит Сергей Миронов.
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Источник: пресс-служба С.М.Миронова
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