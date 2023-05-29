Самый маленький кроссовер Volvo покажут в Милане

Презентация Volvo EX30 назначена на 7 июня 2023 года.

О новом электрическом кроссовере EX30 Volvo заговорила еще в апреле, но изображений никто не видел. Однако теперь в Сети появились фотографии, причем на официальном сайте Volvo.

Как можно видеть, внешне EX30 будет соблюдать фирменные черты Вольво и будет во многом похож на EX90. Технических подробностей немного, но на сайте Volvo обещает «сделать жизнь людей безопаснее, удобнее и приятнее». Даже в базовой комплектации автомобиль будет оснащен всевозможными системами оповещения об опасных ситуациях на дороге.

Относительно ценовой политики компания утверждает, что это будет «молодежный доступный кроссовер». Видимо, доступным он будет в рамках класса премиальных электромобилей, а не для широкой аудитории.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Volvo Cars Global Newsroom

Фото: Volvo