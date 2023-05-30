Отдых в Северной столице станет дороже

Курортный сбор с туристов, которые приезжают в Петербург и останавливаются в гостиницах, хостелах, гостевых домах и других объектах размещения, начнут взимать с 1 апреля 2024 года.

С 1 апреля 2024 года совершеннолетние туристы, пребывающие в Петербурге более одних суток в гостиницах, хостелах, гостевых домах и других объектах размещения, будут обязаны оплачивать ежедневный курортный сбор в размере 100 рублей.

Сбор будет взиматься при заселении за все дни пребывания. Собранные деньги будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. От уплаты сбора освобожден целый ряд льготных категорий: ветераны, блокадники, инвалиды, чернобыльцы, малоимущие граждане, участники спортивных соревнований.

Если гражданин не оплатит сбор, он будет обязан заплатить штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

В 2022 году более 8 миллионов туристов посетили Санкт-Петербург, а на майские праздники 2023 года в город прибыло 770 тысяч гостей.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash