Отдых в Северной столице станет дороже
С 1 апреля 2024 года совершеннолетние туристы, пребывающие в Петербурге более одних суток в гостиницах, хостелах, гостевых домах и других объектах размещения, будут обязаны оплачивать ежедневный курортный сбор в размере 100 рублей.
Сбор будет взиматься при заселении за все дни пребывания. Собранные деньги будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. От уплаты сбора освобожден целый ряд льготных категорий: ветераны, блокадники, инвалиды, чернобыльцы, малоимущие граждане, участники спортивных соревнований.
Если гражданин не оплатит сбор, он будет обязан заплатить штраф в размере от 500 до 2000 рублей.
В 2022 году более 8 миллионов туристов посетили Санкт-Петербург, а на майские праздники 2023 года в город прибыло 770 тысяч гостей.
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Источник: Российская газета
Фото: Unsplash
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