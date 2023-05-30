Отпуск 2023: названы самые популярные у россиян страны Европы

Туристические компании отмечают увеличение интереса российских путешественников к Европе, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов.

Среди популярных направлений для российских туристов Австрия, Венгрия, Греция, Испания, Италия и Франция.

Выдача туристических виз россиянам была приостановлена в нескольких европейских странах после начала военной операции на Украине. Среди таких стран - Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Евросоюз с 12 сентября 2022 года приостановил действие упрощенного визового режима с Россией и поднял стоимость визового сбора. Анкеты туристов теперь будут рассматриваться за 45 дней, вместо 15, причем приоритет у них будет низкий.

Кроме того, воздушное пространство ЕС закрыто для российских самолетов, поэтому напрямую в страны шенгенской зоны туристы из России не могут попасть.

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Источник: РБК

Фото: АГН «Москва», Unsplash