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Новые направления туризма в России: есть на что посмотреть!

Сервис бронирования отелей МТС Travel подобрал интересные точки в разных регионах России для непривычного пока индустриального туризма.

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Гостям рассказывают об истории места и современном производственном процессе с элементами интерактива. Например, в Курской области можно посетить АЭС в Курчатове и Курскую магнитную аномалию.

Одна из самых мощных в РФ АЭС – Курская. Она вырабатывает 96 процентов электроэнергии для Центрального региона. Информационный центр и музей станции расположены в Курчатове. А еще в Курске интересна магнитная аномалия – крупнейший железорудный бассейн.

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Также для туристов открыта еще одна атомная электростанция – в Десногорске (в 140 километрах от Смоленска). Туристы могут подать заявку за несколько месяцев до посещения. Посетителям выдают специальные костюмы и индивидуальные дозиметры. Кроме того, в Смоленске можно посетить завод бриллиантов «Кристалл».

Промышленный туризм в России предлагает и другие необычные варианты для путешествий. Центр «Октава» удивляет туристов интерактивными выставками и музеем с гидом-роботом. «Музей-фабрика» привлекает аудиоспектаклем «Радио фабрика». На всех предприятиях можно познакомиться с историей экономики и технологий страны и при этом получить незабываемые впечатления. Посетители текстильного завода могут узнать обо всех этапах производства тканей, пройдясь по цехам. К тому же они смогут попробовать свои силы за ткацким станком.

За Рулем

Источник: Российская газета

Фото: ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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