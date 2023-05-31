Крупный туроператор запускает полеты между Россией и Египтом
С 16 июня 2023 года египетская авиакомпания Red Sea Airlines начнет выполнять полеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх и обратно.
Компания заявила, что в июне 2023 года планируется два вылета в неделю – по вторникам и пятницам – из московского аэропорта «Шереметьево», терминал C.
В июле планируется увеличение частоты полетов до пяти раз в неделю.
Red Sea Airlines будет использовать среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800 для выполнения рейсов. Все места на борту будут предназначены для туристов туроператора «Интурист».
Кроме того, «Интурист» сообщил, что ожидает расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря в период «высокого» зимнего сезона.
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Источник: Известия
Фото: Red Sea Airlines
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