Крупный туроператор запускает полеты между Россией и Египтом

С 16 июня 2023 года египетская авиакомпания Red Sea Airlines начнет выполнять полеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх и обратно.

Компания заявила, что в июне 2023 года планируется два вылета в неделю – по вторникам и пятницам – из московского аэропорта «Шереметьево», терминал C.

В июле планируется увеличение частоты полетов до пяти раз в неделю.

Red Sea Airlines будет использовать среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800 для выполнения рейсов. Все места на борту будут предназначены для туристов туроператора «Интурист».

Кроме того, «Интурист» сообщил, что ожидает расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря в период «высокого» зимнего сезона.

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Источник: Известия

Фото: Red Sea Airlines