Отремонтированная за полмиллиарда рублей дорога калечит машины
Автодорога «Тутаев – Шопша» стала объектом новых репортажей в СМИ Ярославской области и предметом жаркого обсуждения в соцсетях. На днях появилось снятое местным автолюбителем видео, на котором показаны явные дефекты дорожного полотна.
Где-то это серьезные трещины, а где-то полностью разрушенные и вырванные со своих мест фрагменты покрытия. По данным источника, самая вопиющая ситуация наблюдается в районе деревень Тамарово, Большое и Малое Масленниково.
Острота ситуации в том, что в 2019 году дорога была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сообщается, что стоимость ремонта составила более полумиллиарда рублей.
И еще один факт: после 2019 года эта автодорога уже попадала в объективы СМИ как минимум один раз: чуть менее года назад сообщалось, что дорога оставляет желать лучшего, в 2021-м ее не могли отремонтировать из-за нехватки щебня. Теперь вопрос берет на контроль глава региона Михаил Евраев.
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Источник: Народный фронт | Ярославская область
Фото: скриншот видео VK
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