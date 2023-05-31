Из мотоцикла в самолет: мотоплан eXenos с двигателем от электробайка

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После многих лет заморозки проекта Xenos motorglider в него вдохнули новую жизнь с помощью мотоциклетного электродвигателя.

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Пол Дай, главный редактор журнала KITPLANES, уйдя в отставку с поста ведущего руководителя полетов НАСА и имея 40-летний опыт работы в аэрокосмической отрасли, продолжил заниматься проектированием летательных аппаратов.

Главный его проект Xenos изначально планировался с двигателем внутреннего сгорания AeroVee, однако все изменилось после поездки Дая в Калифорнию и знакомства с мотопланом DeVault, на который был установлен электродвигатель от мотоцикла Zero. Пол решил, что нужно переходить на электроэнергию. Так проект Xenos становится eXenos.

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Что касается безопасности, электрическая установка обычно работает, если только что-то не отсоединится, а на самом деле ничего не может отсоединиться в полете, если вы сконструировали его в соответствии с надлежащими стандартами электропроводки. Другое замечание по технике безопасности касается возгорания литий-кобальтовой батареи Zero емкостью 14,4 киловатт-часа. Но у мотоцикла Zero безупречный послужной список в отношении пожаров, плюс ко всему ввиду конструктивных особенностей литиевая батарея крепится за пределами кабины, в отличие от ДВС, где топливный бак был бы внутри, почти на коленях пилота.

По словам Пола, команда получила тот результат, на который рассчитывала. Самолет может преодолевать 100 километров на одной зарядке, что составляет около часа полета. Хотя текущее развитие технологий не позволяет совершать полеты на дальние расстояния, компоновка планера с электродвигателем возможна и вполне имеет право на жизнь.

Источник: журнал «Мото»

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемЛежнин Роман
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