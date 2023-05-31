ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подушкам безопасности понадобился апгрейдПодушкам безопасности понадобился апгрейд
Дело в том, что электрокар в случае аварии...
Стали известны планы УАЗа на второе полугодие 2023-гоСтали известны планы УАЗа на второе полугодие 2023-го
Предприятие работает над локализацией и...
Названы самые желанные курорты РоссииНазваны самые желанные курорты России
Предпочтения россиян выяснил ВЦИОМ.

Подушкам безопасности понадобился апгрейд

Дело в том, что электрокар в случае аварии деформируется иначе, чем авто с ДВС.

За Рулем8 наивных вопросов о подушках безопасности

С момента изобретения в 1951 году подушки безопасности много раз совершенствовались. В них появились датчики, позволяющие им своевременно реагировать в случае аварии. Пиротехника начала активировать подушку безопасности только с 1981 года.

Количество подушек безопасности в автомобилях со временем многократно увеличилось. Кроме привычных мест, они расположены перед коленями, в крыше, сбоку и везде, где разработчики найдут место для уменьшения последствий аварии.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Массовый переход на электромобили и развитие автономного вождения ставит перед инженерами по подушкам безопасности новые задачи, отмечает руководитель отдела разработки подушек безопасности и газогенераторов в ZF (Германия) Дирк Шульц.

Эта компания является одним из лидеров мирового рынка производства этих защитных устройств с годовым объемом около 78 млн шт. в год.

Тяжелые аккумуляторы, расположенные в полу, изменяют деформацию автомобиля, особенно в случае бокового удара. Поэтому подушки безопасности и удерживающие системы должны быть соответствующим образом переработаны.

«В эпоху электромобилей нам нужно больше производительности удерживающих систем в автомобилях», — говорит Шульц с прицелом на будущее. – В то же время нельзя игнорировать и тему экологии. Мы хотим постоянно сокращать выбросы CO2, связанные с выпуском нашей продукцией, например, за счет использования рециклатов (переработанных материалов) или биополимеров. Например, уже сегодня можно без ущерба для безопасности производить ткань для подушек из отходов сахарного тростника».

Источник: auto-medienportal.net

Фото: ZF

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0