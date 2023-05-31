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В Китай будет летать еще больше самолетов

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» собирается увеличить количество рейсов в Китай со 2 июня.

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Китай – один из крупнейших туристических рынков в мире, и увеличение количества рейсов приведет к большему потоку туристов из России. Поэтому со 2 июня будут выполняться четыре рейса в неделю в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу вместо трех, как раньше. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям будут отправляться рейсы в Пекин и Гуанчжоу, а в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

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Для выполнения рейсов будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке. Однако, чтобы въехать в Китай, россиянам необходимо получить визу: туристическую, бизнес, студенческую или рабочую. В настоящее время групповая безвизовая программа не работает. Кроме того, для въезда в Китай необходимо пройти антиген-тест на COVID-19, который должен быть сделан за 24 часа до вылета.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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