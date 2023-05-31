Названы самые желанные курорты России

Предпочтения россиян выяснил ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. В целом, результаты опроса показали, что россияне предпочитают проводить отпуск на территории России, и у многих есть свои любимые места для отдыха.

При этом Крым стал лидером по популярности, его выбирают 22% россиян, что может быть связано с его природными красотами и богатой историей. Байкал и Алтай (по 14%) также привлекают туристов своей уникальной природой и возможностью активного отдыха.

Неизменно популярными направлениями остаются Краснодарский край (11%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), Сочи и Черное море (по 10%).

Некоторые регионы получили меньше голосов, например, Кавказ и Минеральные Воды (6%), Камчатка (6%), Карелия, Дальний Восток, Москва и Московская область (по 5%).

Важно отметить, что в связи с пандемией COVID-19 многие россияне выбирают отдых внутри страны вместо зарубежных поездок. В ближайшее время это приведет к увеличению популярности российских курортов и регионов.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash