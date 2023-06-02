Водитель отсудила у дорожников 800 тыс. рублей

Но на ремонт Porsche Cayenne их не хватило.

Жительница Нижегородской области была вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд после того, как влетела в дорожную яму и повредила подвеску своего Porsche Cayenne. Суд встал на ее сторону и обязал дорожников выплатить автовладельце 800 тыс. рублей.

Немаленькой на первый взгляд компенсации, однако, на ремонт поврежденного автомобиля не хватило. Как следует из материалов дела, в результате ДТП у Cayenne оказались пробитыми два колеса и, самое неприятное, пришла в негодность пневмоподвеска.

Эксперты оценили ремонт в сумму, в два раза превышающую причитающуюся по суду. Но судебная экспертиза посчитала стоимость работ и запчастей завышенной.

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Источник: Ni Mash

Фото: Ni Mash