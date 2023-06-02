#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Атом «пропишется» на МосквичеАтом «пропишется» на Москвиче
Именно там планируется организовать его...
Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?
О некоторых из них вы могли слышать, но мы...
Огромный туристический комплекс появится на берегу БайкалаОгромный туристический комплекс появится на берегу Байкала
В Бурятии начали строить круглогодичный центр...

Водитель отсудила у дорожников 800 тыс. рублей

Но на ремонт Porsche Cayenne их не хватило.

За РулемАВТОВАЗ вновь предложил увеличить утильсбор на 70%

Жительница Нижегородской области была вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд после того, как влетела в дорожную яму и повредила подвеску своего Porsche Cayenne. Суд встал на ее сторону и обязал дорожников выплатить автовладельце 800 тыс. рублей.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Немаленькой на первый взгляд компенсации, однако, на ремонт поврежденного автомобиля не хватило. Как следует из материалов дела, в результате ДТП у Cayenne оказались пробитыми два колеса и, самое неприятное, пришла в негодность пневмоподвеска.

Эксперты оценили ремонт в сумму, в два раза превышающую причитающуюся по суду. Но судебная экспертиза посчитала стоимость работ и запчастей завышенной.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Ni Mash

Фото: Ni Mash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Porsche Cayenne (1)

За РулемЛазарев Никита
Porsche Cayenne  2013/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

Написать отзыв