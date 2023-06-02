Водитель отсудила у дорожников 800 тыс. рублей
Жительница Нижегородской области была вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд после того, как влетела в дорожную яму и повредила подвеску своего Porsche Cayenne. Суд встал на ее сторону и обязал дорожников выплатить автовладельце 800 тыс. рублей.
Немаленькой на первый взгляд компенсации, однако, на ремонт поврежденного автомобиля не хватило. Как следует из материалов дела, в результате ДТП у Cayenne оказались пробитыми два колеса и, самое неприятное, пришла в негодность пневмоподвеска.
Эксперты оценили ремонт в сумму, в два раза превышающую причитающуюся по суду. Но судебная экспертиза посчитала стоимость работ и запчастей завышенной.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Ni Mash
Фото: Ni Mash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Porsche Cayenne (1)
Достоинства:
Потрясающий звук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Топово звучит!