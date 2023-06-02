В ОАЭ появится еще один искусственный остров
Palm Jebel Ali будет в два раза больше известного Palm Jumeirah.
В Дубае планируют построить очередной искусственный остров – Palm Jebel Ali. Он будет иметь форму пальмы.
Обещаю, что на острове возведут лучшие отели и жилые комплексы, которым не будет равных во всем Эмирате. Проект добавляет 110 км к побережью Дубая и включает в себя 80 отелей и туристических курортов.
Существующий искусственный остров Palm Jumeirah строился пять с половиной лет и был закончен в 2006 году. Он создан для расширения береговой линии эмирата.
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Источник: Al-Ain
Фото: Unsplash
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