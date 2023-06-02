#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ОАЭ появится еще один искусственный островВ ОАЭ появится еще один искусственный остров
Palm Jebel Ali будет в два раза больше...
Известно, что останавливает россиян от покупки авто по параимпортуИзвестно, что останавливает россиян от покупки авто по параимпорту
Впрочем, две трети респондентов готовы...
Российская компания показала свой новый экскаватор-погрузчикРоссийская компания показала свой новый экскаватор-погрузчик
AGB Construction Machinery производит...

В ОАЭ появится еще один искусственный остров

Palm Jebel Ali будет в два раза больше известного Palm Jumeirah.

За РулемНовые запреты для туристов на Бали

В Дубае планируют построить очередной искусственный остров – Palm Jebel Ali. Он будет иметь форму пальмы.

Обещаю, что на острове возведут лучшие отели и жилые комплексы, которым не будет равных во всем Эмирате. Проект добавляет 110 км к побережью Дубая и включает в себя 80 отелей и туристических курортов.

Существующий искусственный остров Palm Jumeirah строился пять с половиной лет и был закончен в 2006 году. Он создан для расширения береговой линии эмирата.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Al-Ain

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0