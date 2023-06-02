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Ловить нарушителей в Москве теперь будут на электрокарах

ГИБДД Московской области получила новый электрический автомобиль Москвич 3е для ДПС.

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На автомобиле можно увидеть красно-синие проблесковые маячки на крыше и символику ДПС на синих полосах кузова. Москвич 3е оснащен одним электромотором на передней оси, который имеет мощность 68 л.с. (временно может увеличиваться до 193 л.с.). Запас хода на одной зарядке составляет до 410 км по методике WLTP благодаря батарее емкостью 65,7 кВтч. Цена на эту модель – 3,5 млн рублей.

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В модельном ряду завода «Москвич» также есть переднеприводный бензиновый кроссовер Москвич 3, который оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механикой или вариатором. Цены на эту модель варьируются от 1 970 000 до 2 250 000 рублей. Кстати, он уже состоит на службе в ГИБДД,

За Рулем

Автовоз с партией автомобилей в специальной расцветке был замечен еще в апреле 2023 года.

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Источник, фото: Телеграмм канал Госавтоинспекции Московской области

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За РулемЛежнин Роман
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