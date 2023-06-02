Турпоток за границу этим летом вырастет
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в предстоящие три месяца ожидают увеличение турпотока за границу на 42% относительно аналогичного периода годом ранее.
По данным АТОР, в этом году иностранные курорты могут принять до 5 млн туристов. Также отмечено, что число бронирований зарубежных курортов в этом году выше, чем показатель по России, на 15%. Однако если смотреть на абсолютные цифры, то в целом российские курорты в этом году выбрало в три раза больше туристов.
Первое место по числу бронирований занимает Турция, на нее приходится 67% заявок. По прогнозам аналитиков АТОР, летом Турцию могут посетить около трех миллионов туристов из России.
На втором месте Абхазия, туда, по прогнозам, поедет 1 млн человек, 60% из которых посетят страну в рамках однодневных экскурсий из Сочи. Третье место у Египта, сюда могут приехать более 300 тысяч туристов.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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