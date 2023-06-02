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Летний отдых в России стал дороже

Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщает, что в этом году средняя продолжительность тура увеличилась на одни сутки, а стоимость выросла на 20-30%.

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Повышение связано с объективным ростом цен из-за повышения себестоимости перевозок, всех комплектующих и т.д.

Увеличение продолжительности тура также влияет на статистику стоимости. Так, семья из 3 человек на 10 дней отдыха на юге России, в среднем, потратит от 70 тысяч до 150 тысяч рублей, покупая пакетный тур у туроператоров. В турпакет включен перелет и размещение.

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На данный момент рост идет по всем направлениям, кроме Крыма. Самыми дорогими направлениями оказались Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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