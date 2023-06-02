#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Беспилотные грузовики на трассе М-11 — в июне действительно поедут?Беспилотные грузовики на трассе М-11 — в июне действительно поедут?
Два предсерийных образца сфотографировали на...
Атом «пропишется» на МосквичеАтом «пропишется» на Москвиче
Именно там планируется организовать его...
Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?
О некоторых из них вы могли слышать, но мы...

Огромный туристический комплекс появится на берегу Байкала

В Бурятии начали строить круглогодичный центр отдыха «Грин Флоу Байкал», который планируют ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.

За РулемНедорогой кроссовер Hyundai, Tank 400 и еще 10+ горячих новинок

На площади 1,7 гектара в селе Турка уже заложен фундамент для акватермального комплекса.

Также разрабатывается фундамент четырехзвездочной гостиницы на 153 номера и оздоровительная инфраструктура.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На проект выделили более 300 миллионов рублей. Строительство ведется с соблюдением всех норм и требований, чтобы не нарушить природу Байкала.

Проект даст новый импульс туристической отрасли в регионе и откроет новую страницу в развитии внутреннего туризма.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0