Огромный туристический комплекс появится на берегу Байкала
В Бурятии начали строить круглогодичный центр отдыха «Грин Флоу Байкал», который планируют ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.
На площади 1,7 гектара в селе Турка уже заложен фундамент для акватермального комплекса.
Также разрабатывается фундамент четырехзвездочной гостиницы на 153 номера и оздоровительная инфраструктура.
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На проект выделили более 300 миллионов рублей. Строительство ведется с соблюдением всех норм и требований, чтобы не нарушить природу Байкала.
Проект даст новый импульс туристической отрасли в регионе и откроет новую страницу в развитии внутреннего туризма.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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