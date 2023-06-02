Огромный туристический комплекс появится на берегу Байкала

В Бурятии начали строить круглогодичный центр отдыха «Грин Флоу Байкал», который планируют ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.

На площади 1,7 гектара в селе Турка уже заложен фундамент для акватермального комплекса.

Также разрабатывается фундамент четырехзвездочной гостиницы на 153 номера и оздоровительная инфраструктура.

На проект выделили более 300 миллионов рублей. Строительство ведется с соблюдением всех норм и требований, чтобы не нарушить природу Байкала.

Проект даст новый импульс туристической отрасли в регионе и откроет новую страницу в развитии внутреннего туризма.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash