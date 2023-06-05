Назад в прошлое: в Абхазию на ретропоезде

Интересный туристический поезд «Сочи» следует по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра.

Туристический поезд «Сочи» не зря называют ретропоездом. Он стилизован под старый состав 1970-80-х годов ‒ стены вагонов украшают картины и советские плакаты, в купе-фотозоне можно увидеть миниатюрный винтажный «Зенит», картузы, радиоприемник, а в вагоне-ресторане стоит самовар с сушками, а также можно попробовать бутерброды со шпротами и бульон с домашней лапшой по вполне демократичным ценам. «С учетом маршрута следования мы также включили блюда традиционной абхазской кухни: аджапсандали – запеченные овощи с зеленью, акутеицарш – курица под ореховым соусом, шашлык, кутаб с зеленью и многое другое», – рассказывает работник вагона-ресторана Олеся Горст.

Главным преимуществом поезда, является его расписание. Оно составлено таким образом, чтобы вы могли утром отправиться в Абхазию, а вечером, после прогулок и экскурсий, вернуться обратно. Таким образом, вы можете посвятить экскурсиям целый день. Несмотря на ретростилистику поезда, все вагоны прошли капитальный ремонт и оборудованы кондиционерами, биотуалетами и USB-розетками.

Ретропоезд «Сочи» дает возможность прочувствовать советское время и насладиться романтикой путешествий под стук колес. Впервые он начал курсировать с 15 августа 2020 года и за это время совершил 921 рейс, перевез более 130 тысяч пассажиров. Популярность тура растет, поэтому организаторы в этом году планируют перевезти свыше 60 тысяч пассажиров.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Фото: РЖД