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Оригинальные вагоны для железнодорожного туризма

Вагоностроители будут делать интересные вагоны с прозрачной крышей для РЖД.

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По словам директора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, туристические поездки на поезде набирают популярность среди туристов. Поэтому необходимо подогревать этот интерес. Одним из предложений являются необычные вагоны со стеклянной крышей.

«Сказочные» туры в первую очередь ассоциируются с железнодорожными направлениями, такими как турпоезд в Великий Устюг. Также популярными остаются поездки в Карелию, на Кавказ и в Белоруссию. Нововведение разнообразит поездки на поезде и сделает их более яркими и запоминающимися.

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Источник: Российская газета

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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