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Таиланд ждет миллион российских туристов в 2023 году

В этом году Таиланд намерен привлечь от 25 до 30 миллионов туристов, включая миллион россиян.

За РулемРоссийские туристы стали выбирать более комфортные отели

В 2023 году Таиланд планирует восстановить туристический поток более чем на 70% от уровня 2019 года. Для этого в стране будет увеличено количество русскоговорящих гидов, а также предложены новые места для посещения. Во время пандемии количество гидов, включая русскоговорящих, значительно уменьшилось. Многие из них были вынуждены искать другую работу, так как туристов из России не было. Сейчас, когда пандемия закончилась, не все гиды вернулись на свою прежнюю работу. Чтобы решить эту проблему, тайские гиды будут активно обучаться русскому языку. Таиланд станет более привлекательным для российских туристов.

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Таиланд является одной из самых популярных туристических стран в мире. Благодаря своей красивой природе, уникальной культуре и гостеприимству местных жителей, эта солнечная страна привлекает миллионы туристов каждый год.

Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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