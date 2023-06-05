Круизный лайнер из Сочи в Абхазию стартует 29 июня

По оценке экспертов, круизный лайнер «Князь Владимир» увеличит поток туристов на 5-10%.

В порт Сочи корабль прибудет 21 июня, а в первый рейс отправится 29-го числа. За весь курортный сезон лайнер совершит 11 рейсов. Морское сообщение между Сочи и Абхазией позволит увеличить турпоток, разнообразить времяпровождение и показать туристам новые красоты.

«Князь Владимир» состоит из 9 палуб, его обслуживает экипаж из 250 человек, весит он 9159 тонн. На лайнере есть все необходимое для безопасного и комфортного отдыха. Всего на судне 300 комфортабельных кают разной категории, от эконом-класса до люкса.

Круизное судно из морского торгового порта Сочи отправится в Сухум, где пришвартуется на 3 дня.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сочи онлайн

Фото: vk.com/bscruises