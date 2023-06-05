#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпром нефть» расширяет производство синтетических присадок для моторных масел«Газпром нефть» расширяет производство синтетических присадок для моторных масел
Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» –...
Новый бульдозер «Кировец» показали в МосквеНовый бульдозер «Кировец» показали в Москве
На выставке СТТ Expo Петербургский тракторный...
Новый Changan UNI-T: и хэтчбек, и кроссоверНовый Changan UNI-T: и хэтчбек, и кроссовер
Дилеры китайского бренда готовятся к приему...

Круизный лайнер из Сочи в Абхазию стартует 29 июня

По оценке экспертов, круизный лайнер «Князь Владимир» увеличит поток туристов на 5-10%.

За РулемКроссовер за 700 тысяч: 6 лучших вариантов

В порт Сочи корабль прибудет 21 июня, а в первый рейс отправится 29-го числа. За весь курортный сезон лайнер совершит 11 рейсов. Морское сообщение между Сочи и Абхазией позволит увеличить турпоток, разнообразить времяпровождение и показать туристам новые красоты.

«Князь Владимир» состоит из 9 палуб, его обслуживает экипаж из 250 человек, весит он 9159 тонн. На лайнере есть все необходимое для безопасного и комфортного отдыха. Всего на судне 300 комфортабельных кают разной категории, от эконом-класса до люкса.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Круизное судно из морского торгового порта Сочи отправится в Сухум, где пришвартуется на 3 дня.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сочи онлайн

Фото: vk.com/bscruises

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0