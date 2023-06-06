В Египте вводят налоги на роскошь и развлечения для туристов

Парламент Египта повысил ряд налогов и сборов. Эксперты рассказали, как нововведения затронут иностранных туристов.

В первую очередь вводится 10-процентный на ввозимые «съедобные» предметы роскоши. Такие продукты востребованы в отелях высшей ценовой категории, и платить за это будут отдыхающие. Что касается еды и алкоголя, в магазинах duty free вводится трехпроцентный налог (но не менее 1,5 доллара) на товары стоимостью выше пяти долларов.

Облагаются налогом и развлечения. На вечеринки в отелях он составит 5%, на услуги по сафари и дайвингу 10%, а на полеты на воздушном шаре 15%.

Выездной налог также подвергся изменениям. Для граждан Египта его увеличили до 100 египетских фунтов, однако, как утверждается, для туристов сумма останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 рубля), чтобы не повлиять на туризм.

Гербовый сбор для всех видов транспорта был повышен на 11%, дабы улучшить помощь пострадавшим при ЧП, однако при этом вырастут цены на услуги транспортных компаний.

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Источник: TourDom.ru

Фото: Unsplash