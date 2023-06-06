ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Известно новое название бывшего автозавода Nissan в РоссииИзвестно новое название бывшего автозавода Nissan в России
Предприятие перешло в собственность АВТОВАЗа,...
Турецкие отели завышают цены для россиянТурецкие отели завышают цены для россиян
Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для...
Китайский кроссовер Chery — тест новой версииКитайский кроссовер Chery — тест новой версии
У Chery в России новый флагман – самый быстрый...

От Теслы до Москвича: сколько стоит владеть электромобилем в РФ?

Электромобиль сам по себе слишком дорог, поэтому экономия на горючем не окупает покупку – это утверждение все еще справедливо?

За РулемСколько АВТОВАЗ зарабатывает на Гранте? Опубликованы точные цифры

Буквально несколько лет назад, когда электромобили были исключительно дорогими, за ними успело закрепиться кредо дорогой игрушки, не имеющей явной практической пользы. А как сейчас?

В новом исследовании приведены результаты по эксплуатационным затратам для многих продающихся в РФ «электричек» за три года и за пять лет. В качестве референса взяты две машины с 2-литровыми турбомоторами – Tank 300 и Changan Uni-K.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Условия сравнения были такими: машина покупается юрлицом за собственные средства, пробег 30 000 км в год. В затраты входят потеря стоимости, транспортный налог, госпошлина, стоимость ТО, шины и шиномонтаж, ОСАГО, каско, топливо или зарядка по 16 рублей за 1 кВт.

И получилось, что при сопоставимой цене электромобиля и машины с ДВС стоимость владения «электричкой» все же меньше. А если она изначально сильно дешевле традиционного авто, то экономия на километре пробега может достигнуть 9 рублей – сравните приведенные в таблице результаты пятилетней эксплуатации Tank 300 и Xiaopeng G3 460N.

За Рулем

Источник: napinfo.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC, НАПИ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0