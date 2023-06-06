От Теслы до Москвича: сколько стоит владеть электромобилем в РФ?

Электромобиль сам по себе слишком дорог, поэтому экономия на горючем не окупает покупку – это утверждение все еще справедливо?

Буквально несколько лет назад, когда электромобили были исключительно дорогими, за ними успело закрепиться кредо дорогой игрушки, не имеющей явной практической пользы. А как сейчас?

В новом исследовании приведены результаты по эксплуатационным затратам для многих продающихся в РФ «электричек» за три года и за пять лет. В качестве референса взяты две машины с 2-литровыми турбомоторами – Tank 300 и Changan Uni-K.

Условия сравнения были такими: машина покупается юрлицом за собственные средства, пробег 30 000 км в год. В затраты входят потеря стоимости, транспортный налог, госпошлина, стоимость ТО, шины и шиномонтаж, ОСАГО, каско, топливо или зарядка по 16 рублей за 1 кВт.

И получилось, что при сопоставимой цене электромобиля и машины с ДВС стоимость владения «электричкой» все же меньше. А если она изначально сильно дешевле традиционного авто, то экономия на километре пробега может достигнуть 9 рублей – сравните приведенные в таблице результаты пятилетней эксплуатации Tank 300 и Xiaopeng G3 460N.

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Источник: napinfo.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC, НАПИ