В Грузии построят новый международный аэропорт

Правительство Грузии планирует построить новый международный аэропорт рядом с Тбилиси.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о решении на правительственном заседании в понедельник. Он заявил, что новый аэропорт будет современными соответствовать международному уровню. Наилучшим местом для его строительства является Вазиани, бывший аэродром.

Изначально планировалось модернизировать и расширить существующий международный аэропорт в Тбилиси, но из-за определенных ограничений было принято решение строить новый аэропорт в другом месте.

Вазиани является стратегически важной военной авиабазой, находящейся в 20 километрах к востоку от столицы Грузии.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash