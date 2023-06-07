Инновационные дорожные системы будут проектировать студенты

«Единый оператор» и МАДИ будут готовить кадры для развития высокоинтеллектуальных транспортных технологий.

Интеллектуальные транспортные системы – молодая, стремительно развивающаяся область, которая остро нуждается в качественных квалифицированных кадрах. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и компания «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика») подписали соглашение о развитии высокопрофессиональных кадров в области архитектурно-строительного проектирования и строительства дорог общего пользования. Согласно договоренностям, в процесс проектирования и реализации проектов дорожных систем должны привлекаться как студенты, так и педагогический состав.

С другой стороны, в рамках соглашения студенты уже во время обучения получат доступ к производственным активам и смогут погрузиться в производственную среду, смогут применять знания на практике, принимая непосредственное участие в крупных проектах.

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Источник, фото: Журнал «Рейс»