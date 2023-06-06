Из Сочи в Абхазию с ветерком на скоростном поезде

С 8 июня 2023 года запустят скоростной электропоезд «Ласточка» между Сочи и Гагрой.

Скоростной пятивагонный поезд будет ходить ежедневно по маршруту Сочи - Гагра. Из Сочи поезд отправляется в 11:45, обратно в 07:30. Так же поезд будет ходить из аэропорта Сочи. Отправление в 18:52, обратно из Гагры в 15:15. В пути поезд будет около трех часов.

Всего будет 6 остановок на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, Гагрыпш, Церетели (Абаата). Пограничный контроль будет проходить на станциях Веселое и Цандрипш. Загранпаспорт при пересечении границы не нужен, достаточно общегражданского документа – российского паспорта. Билеты станут доступны в ближайшее время.

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС