Детям станет безопаснее ходить в школу

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году запланирован ремонт 2300 км дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям.

В предыдущие годы реализации нацпроекта была отремонтирована часть дорог, ведущих к оздоровительным лагерям и турбазам. В этом году работа продолжится, к нормативам приведут свыше 750 участков дорог.

В Мурманской области в этом году отремонтируют подъездной маршрут к турбазе Центра детского и юношеского туризма «Парус». Протяженность объекта – 5 км. В Калужской области будет приведен в порядок участок дороги Ферзиково – Сугоново, которая является маршрутом к Центру детского творчества (3 км). Аналогичные работы пройдут в Малоярославце: здесь будет отремонтирован маршрут к школе искусств по улице Парижской Коммуны. Протяженность участка – 1,1 км. Также в надлежащее состояние будет приведено еще множество дорог в Екатеринбурге и Омской области.

Благодаря нацпроекту с 2019 по 2022 год в российских регионах было отремонтировано свыше 3200 участков улиц и трасс, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Причем большую часть объектов успевали сдать до начала учебного года.

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Источник, фото: Журнал «Рейс»