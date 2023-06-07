Дорога, калечащая машины: подрядчика призывают к порядку!

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Недавно мы рассказывали об автодороге Тутаев – Шопша в Ярославской области, которая в очередной раз «засветилась» в СМИ и соцсетях. В 2019 году ее отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а к настоящему моменту она пришла в плачевное состояние.

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Департамент дорожного хозяйства Ярославской области направил в адрес «За рулем» ответ на эту публикацию.

В апреле 2023 года в ходе планового осмотра гарантийных объектов на автомобильной дороге Тутаев – Шопша представителями ГКУ Яо Ярдорслужба были выявлены дефекты (недостатки). В адрес подрядной организации АО ПК Автодорстрой направлено требование о необходимости устранения выявленных дефектов в срок до 31.05.2023 года.
В настоящее время в связи с неисполнением АО ПК Автодорстрой гарантийных обязательств на выполненные работы ГКУ ЯО Ярдорслужба ведет претензионную работу с подрядчиком в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Отметим, что после 2019 года, когда дорогу починили в рамках нацпроекта, о ней уже были негативные сообщения. Так, в 2022 году местные СМИ писали, что еще год назад дорога нуждалась в ремонте, но починить ее не смогли ввиду дефицита щебня.

Фото: depositphotos.com, скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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