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Живая реклама Студебеккер - самая потрясающая в мире

Она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая крупная живая реклама своего времени.

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Автомобильная компания Studebaker уже давно не существует. Но есть Национальный музей Studebaker, расположенный в Саут-Бенде (штат Индиана, США) недалеко от первоначального завода компании, и Клуб владельцев Studebaker, который занимается сохранением истории компании.

Однако наиболее значимым наследием компании может считаться ряд деревьев, посаженных возле парка Bendix Woods County.

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В 1926 году Studebaker построил первую специализированную автомобильную испытательную трассу отечественной автомобильной компании. Она стоила более миллиона долларов и включала овальный трек, дорожную трассу с различными поворотами, площадку для скольжения и другие тестовые участки. В дополнение, в 1938 году автопроизводитель высадил 8259 саженцев сосны на площади около полукилометра. Из них, если смотреть с высоты птичьего полета, получалось слово «Студебекер». Этот знак был приветствием растущей авиационной отрасли и удобным рекламным ходом: название могли увидеть пассажиры, пролетающие на самолетах.

Потом для компании настали тяжелые времена. Удержаться на плаву не удавалось, и к 1954 году произошло слияние с Packard, что в итоге погубило обе компании.

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Деревья Студебеккера были внесены в Национальный реестр исторических мест в 1985 году, но потом начали чахнуть. Другие растения и сильный ледяной шторм в декабре 2004 года нанесли значительный ущерб первоначальным посадкам. В конце концов группа волонтеров собрала деньги и начала восстанавливать деревья, которые даже сегодня хорошо видны с воздуха, если лететь над северной Индианой.

Источник: Atlasobscura

Фото: atlasobscura.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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