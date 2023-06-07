Экотуризм в сельской местности приносит все больше прибыли
Агротуризм в России с каждым годом растет, туристический поток от экотуризма в сельской местности в России может приносить 100-120 миллиард рублей в год, а в перспективе размер дохода может приблизиться к 150 миллиардам. Соприкоснуться с первозданной природой можно в разных регион страны: Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Новгородская и Архангельская области, а также Якутия, Удмуртия, Калмыкия, Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края, Дальний Восток.
Так же с ростом экотуризма развивается и направление глэмпинга. Глэмпинг – это особый вид проживания на природе с комфортом. В России уже построено более 400 глэмпингов, 60 процентов из которых являются круглогодичными. К 2025 году планируется увеличить количество таких объектов до шестисот.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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