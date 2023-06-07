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В Китай на теплоходе по Амуру

Пассажирское сообщение между Фуюань и Хабаровск откроется 10 июня.

За РулемЗа сетку в бампере можно получить штраф

После длительного перерыва из-за пандемии власти города Фуюань возобновили выдачу виз российским туристам. Теперь добраться из Хабаровска в Фуюань можно всего за час на теплоходе через Амур. Будут задействованы четыре судна, на 99 и 50 мест. При пересечении границы туристам будет необходимо сканировать QR-код, который разъяснит процедуру прохождения через пункт пропуска.

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Со 2 мая в пункте пропуска Хабаровск-Фуюань открыли также и грузовое транспортное сообщение. Расстояние между Фуюанем и Хабаровском по Амуру составляет 65 км.

Источник: Телеграм-канал мэрии Хабаровска

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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