В Китай на теплоходе по Амуру
Пассажирское сообщение между Фуюань и Хабаровск откроется 10 июня.
После длительного перерыва из-за пандемии власти города Фуюань возобновили выдачу виз российским туристам. Теперь добраться из Хабаровска в Фуюань можно всего за час на теплоходе через Амур. Будут задействованы четыре судна, на 99 и 50 мест. При пересечении границы туристам будет необходимо сканировать QR-код, который разъяснит процедуру прохождения через пункт пропуска.
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Со 2 мая в пункте пропуска Хабаровск-Фуюань открыли также и грузовое транспортное сообщение. Расстояние между Фуюанем и Хабаровском по Амуру составляет 65 км.
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Источник: Телеграм-канал мэрии Хабаровска
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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