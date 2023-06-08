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«Победа» организует доставку еды к самолету

Лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», планирует запустить услугу заказа еды к выходу на посадку в самолет.

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Представитель компании сообщила, что запуск этой услуги запланирован на следующую неделю. В настоящее время на рейсах «Победы» питание не предоставляется. В ассортимент будут включены шесть сетов и восемь напитков, блюда подойдут, в том числе, детям и вегетарианцам. Все блюда будут готовиться за 1-1,5 часа до вылета. Кроме того, на сайте авиакомпании можно будет изучить состав каждого из сетов и выбрать подходящий вариант заранее.

Услугу можно приобрести на официальном сайте компании при бронировании билетов, а также добавить в уже существующее бронирование при помощи сервиса «Управление бронированием».

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Услуга заказа еды к выходу на посадку уже предоставляется другими авиакомпаниями, как, например, «Аэрофлот» и «S7». Также этот сервис может быть удобен для пассажиров, которые не успевают перекусить перед вылетом или не хотят покупать еду в самолете по более высокой цене. Однако стоит учитывать, что количество еды может быть ограничено, поэтому лучше заранее заказать ее на сайте авиакомпании.

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Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com

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За РулемЛежнин Роман
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