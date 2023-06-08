В России установят более 600 быстрых зарядок электромобилей

Минпромторг планирует установить 659 новых быстрых электрических зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей в 32 регионах России.

В настоящее время в РФ зарегистрировано 29,5 тыс. электрокаров, на которые приходится всего 4400 зарядных станций. В компании Edison Technologies (производитель ЭЗС) говорят, что сегодня нехватка ЭЗС зафиксирована даже в крупных городах с развитой инфраструктурой. Для полноценного покрытия в столице не хватает 3400 станций, в Санкт-Петербурге — 1800. На данный момент в Москве насчитывается около 300 ЭЗС, в Санкт-Петербурге — 53.

Улучшение инфраструктуры для электротранспорта необходимо и неизбежно ввиду растущей популярности таких автомобилей среди населения. По прогнозам аналитиков, спрос на электрокары в 2023 году вырастет на 30%.

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Источник: Известия

Фото: АГН "Москва"