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Новый туристический маршрут разнообразит пребывание в Сочи

В Сочи скоро появится новый туристический маршрут «Колонны и ротонды», пролегающий от вокзала к порту.

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По словам директора департамента архитектуры и градостроительства администрации курорта Дмитрия Литвинца, путь начнется от железнодорожного вокзала Сочи и продолжится вдоль центральной улицы Навагинской к морскому порту. Маршрут будет включать посещение архитектурных объектов Сочи, украшенных колоннами, а также ротонды, расположенные в районе вокзала Мацесты, на Приморской набережной и в зоне Летнего театра. «Колонны и ротонды» будет переплетаться с маршрутом «Две реки – одно море».

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Литвинец сообщил о продолжении реализации нового экскурсионного маршрута под названием «Две реки – одно море». Он отметил, что созданы условия для того, чтобы жители и гости курорта могли посетить все знаковые объекты в пешеходном формате. Маршрут будет доступен для самостоятельных прогулок, а также будет включен в список рекомендованных троп с гидами.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash

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