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Водителей предупреждают: лоси на дорогах Подмосковья!

Из леса на дороги выходят как годовалые лосята, так и взрослые особи.

За РулемНе поверите, кто стал причиной массового ДТП на трассе

В Московской области началась сезонная миграция лосей. Областной Минтранс предупреждает, чтобы водители были внимательны и соблюдали простые правила безопасности на дорогах, которые проходят рядом с лесами.

При проезде зон действия знака «Дикие животные» необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен, утром и вечером включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал.

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Если рядом бродит лось, лучше сбавить скорость до минимума и осторожно проехать, чтобы была возможность затормозить, если сохатый решит перебежать проезжую часть.

Проблема в том, что лоси действуют непредсказуемо - могут несколько минут смотреть на приближающиеся фары и не двигаться, а могут резко броситься прямо под колеса.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда лось приходят в черту городов – в местные парки.

Так в начале июня в Серпухове на дорогу выбежал лось и произошло столкновение, после чего машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель и два пассажира с травмами были доставлены в больницу. ДТП также были зафиксированы на дорогах в Волоколамске, Дмитрове, Истре, Серпухове, Солнечногорске и Шаховской.

В Подмосковье с начала года произошло шесть наездов на лосей, в результате чего 1 человек погиб и 9 были ранены.

Чаще всего аварии происходят поздним вечером в период с 20:00 до 21:45.

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Источник: Минтранс Подмосковья

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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