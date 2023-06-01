В Санкт-Петербурге лось залез под ГАЗель (видео)

В конце весны эти дикие животные довольно часто заходят в города.

Совсем недавно «За рулем» писал о подобном случае в Уфе. И вот новая ситуация, возникшая на улице Ушинского в Северной столице. Несколько очевидцев засняли лося на камеры смартфонов в разные моменты времени.

Поначалу животное металось по улице, затем его заметили лежащим на газоне, а при попытке встать выяснилось, что бедняга серьезно повредил заднюю ногу и не может опираться на нее.

Потом он и вовсе забрался под фургон ГАЗель – паника ввиду совершенно непривычной обстановки заставила его искать хоть какое-то укрытие. На место выехали специалисты службы Комитета по природопользованию.

Они успокоили зверя с помощью специального патрона-транквилизатора, после чего его прямо на месте осмотрел ветеринар. Источник пишет, что дальнейшей судьбой лося займется Центр диких животных «Велес». Пожелаем выздоровления и удачи этому симпатяге!

«За рулем» можно читать в Viber



Источник: Главная дорога