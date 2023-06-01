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В Санкт-Петербурге лось залез под ГАЗель (видео)

В конце весны эти дикие животные довольно часто заходят в города.

За Рулем4,4 метра, 1,8 тонны и 68 л.с. – что не так с новым Москвичом?

Совсем недавно «За рулем» писал о подобном случае в Уфе. И вот новая ситуация, возникшая на улице Ушинского в Северной столице. Несколько очевидцев засняли лося на камеры смартфонов в разные моменты времени.

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Поначалу животное металось по улице, затем его заметили лежащим на газоне, а при попытке встать выяснилось, что бедняга серьезно повредил заднюю ногу и не может опираться на нее.

Потом он и вовсе забрался под фургон ГАЗель – паника ввиду совершенно непривычной обстановки заставила его искать хоть какое-то укрытие. На место выехали специалисты службы Комитета по природопользованию.

Они успокоили зверя с помощью специального патрона-транквилизатора, после чего его прямо на месте осмотрел ветеринар. Источник пишет, что дальнейшей судьбой лося займется Центр диких животных «Велес». Пожелаем выздоровления и удачи этому симпатяге!

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Источник: Главная дорога

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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