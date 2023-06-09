Отдых в Китае набирает популярность

Прямые рейсы в Китай увеличили спрос у россиян на данное направление.

Прежний интерес российских туристов к экскурсионному отдыху в КНР восстанавливается после пандемии. В основном путешественники берут комбинированную программу, чтобы охватить как можно больше мест для посещения. Гости приезжают на несколько дней и наслаждаются богатым культурно-историческим наследием Пекина, Шанхая и Лояна, а также посещают буддистский монастырь в Шаолине. Туристов из США и Европы пока мало.

На данный момент отправиться в Поднебесную можно прямым авиасообщением Москва-Сиань. Продолжительность полета – более 7 часов, на борту вкусно и сытно кормят. Россиянам нужна виза. Большим преимуществом стало то, что все ковидные ограничения были сняты.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash