Отдых в Китае набирает популярность
Прежний интерес российских туристов к экскурсионному отдыху в КНР восстанавливается после пандемии. В основном путешественники берут комбинированную программу, чтобы охватить как можно больше мест для посещения. Гости приезжают на несколько дней и наслаждаются богатым культурно-историческим наследием Пекина, Шанхая и Лояна, а также посещают буддистский монастырь в Шаолине. Туристов из США и Европы пока мало.
На данный момент отправиться в Поднебесную можно прямым авиасообщением Москва-Сиань. Продолжительность полета – более 7 часов, на борту вкусно и сытно кормят. Россиянам нужна виза. Большим преимуществом стало то, что все ковидные ограничения были сняты.
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Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: Unsplash
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