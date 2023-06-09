Участники форума «Путешествуй» обсудили концепцию развития автотуризма и придорожного сервиса на территории нашей страны.

В условиях санкций автомобильный туризм приобретает все большее значение, особенно для регионов. Однако есть направления, в которых невозможно обойтись без участия государства и инвесторов, именно поэтому в рамках состоявшейся на форуме «Путешествуй» сессии рассмотрели различные формы сотрудничества между бизнесом и государством в этой сфере.

Участники панели «Дорога в будущее: развитие автотуризма в России» обсудили:

развитие автотуризма и придорожного сервиса

инициативы и меры господдержки

динамику автопутешествий

причины популярности отдельных регионов

современные объекты придорожного сервиса и новые решения

межрегиональное взаимодействие

новые локации для развития автотуризма и караванинга в России.

Генеральный директор «Автодор-Девелопмента» Анастасия Козлова рассказала, что компания уже второй год активно реализует программу строительства многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Впервые концепция «Сначала отдохни, потом заправься!» воплощена на М-12 Москва – Казань. МФЗ мотивируют пользователей больше времени проводить вне автомобиля, переключать внимание, отдыхать, благодаря разнообразию услуг и сервисов.

Опытом развития регионального направления поделилась замминистра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина. Она отметила, что помимо крупных проектов (санаториев и горнолыжных курортов) популярны у них и малые форматы, такие как глэмпинги, с объемом инвестиций от 6 млн рублей.

Для инвесторов важны привлекательность и живописность участка, доступность инфраструктуры, а главное – доступность земли. Землю под это готовят муниципалитеты – это важная работа, и регионам надо на это обратить внимание. Если муниципалитетам не хватает компетенций, следует привлекать экспертов, отраслевые ассоциации.

В Башкортостане дают возможность получения участков без торгов. «У нас лояльный критерий – объем от 10 млн и создание не менее 7 модулей. Мы вложили средства, популяризировали бренд, создали инфраструктуру и через 1–1,5 года инвесторы готовы заходить на территорию», - отметила она.

В регионе очень хорошо реализована программа туристической навигации – это указатели на дорогах, информирующие о той или иной достопримечательности или месте притяжения по пути следования.

Тему подхватила руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Республики Хакасия Ольга Кузьмина. Особенность региона такова, что все достопримечательности в Хакасии удалены от административного центра - Абакана. В Абакане нет ничего, чем можно заинтересовать туриста, но зато много всего вокруг. Поэтому активно строятся подъездные пути, открываются пункты туристических информационных центров, составляются маршруты и идет информирование населения.

Здесь применили опыт Башкирии по установке щитов туристической навигации и уже видят отдачу – в места, куда раньше народ приезжал исключительно летом, теперь заглядывают и зимой. Развивают в Хакасии как летний туризм, так и зимний (горнолыжные курорты).

Модерировал сессию заместитель генерального директора издательства «За рулем» Степан Кузьменко.

Напомним, форум и фестиваль «Путешествуй!» проходит с 8 по 11 июня на ВДНХ. Организатор мероприятия – фонд «Росконгресс».

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Фото: АГН "Москва"