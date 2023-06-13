Два танкера столкнулись в Иркутской области, капитан был пьян (видео)

В Киренском районе области введен режим чрезвычайной ситуации.

12 июня около 15:00 на реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера – ТР-901 и «Ерофей Хабаров». Первый находился на ремонте в порту, второй – перевозил 832 тонны бензина, из которых около 138 тонн оказалось в воде из-за пробоины в емкости, образовавшейся в результате столкновения.

Столкновение произошло в районе поселка Алексеевск, пострадавших не было. Но утечку топлива удалось остановить лишь вечером. Вокруг судна установили боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента. По поводу инцидента начато расследование.

«Предварительная причина происшествия – нарушение правил судовождения. Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана», - рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.

В Киренском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В районе аварии находится 11 населенных пунктов, но их жизнедеятельность не нарушена, все они обеспечены питьевой водой из скважин, пишет источник со ссылками на Роспотребнадзор и ГУ МЧС.

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Источник: ТАСС

Видео: Топчик TV