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Пассажиры авиарейсов стали хуже себя вести

По данным АТОР, к самым частым и проблемным нарушениям относится курение электронных сигарет на борту.

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В опубликованном отчете международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечается, что после отмены ковидных ограничений пассажиры стали вести себя намного хуже. Количество нарушений увеличилось на 37% в сравнении с 2021 годом.

Еще три года назад частота инцидентов составляла одно нарушение на 835 рейсов. Сейчас же одно происшествие приходится на 568 рейсов. Самым частым и проблемным нарушением является курение электронных сигарет. Не менее часто пассажиры авиарейсов не пристегивают ремни безопасности, превышают норму ручной клади и проносят на борт свой алкоголь. До физического насилия доходит очень редко.

Утихомирить авиадебоширов можно с помощью спецсредства сдерживания – пластиковые наручники и нейлоновые ремни.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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