Пассажиры авиарейсов стали хуже себя вести
В опубликованном отчете международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечается, что после отмены ковидных ограничений пассажиры стали вести себя намного хуже. Количество нарушений увеличилось на 37% в сравнении с 2021 годом.
Еще три года назад частота инцидентов составляла одно нарушение на 835 рейсов. Сейчас же одно происшествие приходится на 568 рейсов. Самым частым и проблемным нарушением является курение электронных сигарет. Не менее часто пассажиры авиарейсов не пристегивают ремни безопасности, превышают норму ручной клади и проносят на борт свой алкоголь. До физического насилия доходит очень редко.
Утихомирить авиадебоширов можно с помощью спецсредства сдерживания – пластиковые наручники и нейлоновые ремни.
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Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: depositphotos.com
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