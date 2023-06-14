Из Петербурга в Москву можно будет доехать на час быстрее

Завершается строительство моста через Волгу, который станет частью скоростной федеральной трассы М-11 «Нева».

На данный момент запущен этап надвижки пролетного строения. Его протяженность – 738 м, вес используемых металлоконструкций – порядка 5,8 тыс. тонн. Мост представляет собой искусственное сооружение на 10 опорах. Объем уложенного железобетона превысит 10,5 тыс. куб. м.

Обход Твери позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, разгрузив тем самым улицы. Также благодаря этой магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится с шести до пяти часов.

Две столицы теперь будут соединены напрямую скоростной автомагистралью высшей категории без пересечений с другими трассами в одном уровне.

По словам председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, надвижка будет идти в несколько этапов и завершится к середине лета 2024 года. Первый этап стартовал в апреле 2023 года и будет завершен в июне. Это первый пусковой комплекс, движение по которому планируется запустить в конце декабря 2023 года. Ввод всего обхода запланирован на конец 2024 года.

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Источник: журнал «Рейс»