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Европейские курорты разоряются без российских туристов

Курорты Чехии несут большие убытки в связи с отсутствием российских туристов.

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По данным экспертов, туризм в Чехии переживает тяжелые времена. Русский турист, по подсчетам, оказался самым платежеспособным, он тратил более 3500 крон в день и приносил хорошую прибыль, в то время как чешский тратит только 700 крон (32 доллара).

С каждым годом число иностранных туристов падает. Так, в 2019 году число посетителей чешских достопримечательностей составляло почти 400 тысяч, а в 2022 году – менее 300 тысяч. Количество отдыхающих российских туристов и вовсе сократилось до нескольких тысяч.

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На данный момент CzechTourism собирается привлекать туристов из стран Ближнего Востока и Казахстана. Этим они хотят компенсировать падение числа гостей из России. Также они уверены, что российский турист больше не вернется на их курорты.

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Источник: france24.com

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За РулемЛежнин Роман
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