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В Китае представили водородный беспилотный тракторВ Китае представили водородный беспилотный трактор
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В Китае представили водородный беспилотный трактор

Обновленную версию беспилотного трактора Beidou ET504-H показал Китайский Национальный институт инноваций и создания сельскохозяйственной техники (CHIAIC).

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Трактор оснащен полным приводом и специальными топливными ячейками с литиевой батареей в качестве буферного хранилища. Поворот колес и управление навесным оборудованием осуществляются электромоторами. Без нагрузки трактор едет на водородных топливных элементах, а при нагрузке подключается литиевая батарея.

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Первый прототип трактора был представлен в 2021 году, и по сравнению с ним новая версия получила ряд важных доработок и улучшений. В обновленном прототипе умного трактора теперь применяется ряд новых камер, датчиков позиционирования, систем навигации и самое главное – новый автопилот Beidou, который позволяет выполнять заранее установленные задачи и следовать заданным маршрутам. Благодаря мобильной связи 5G имеется возможность дистанционного управления. Время работы от водородного бака увеличено с 4 до 6 часов.

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Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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