Китайский аналог Тигуана начали продавать в России

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Hozon Neta (Nezha) U дебютировал в апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне. Электромобиль имеет размер колесной базы в 2770 мм, длину кузова 4530 мм, ширину 1860 мм и высоту 1628 мм, оснащен мотором мощностью 204 л.с. на передней оси и батареей емкостью 81,6 кВтч, что является топовой комплектацией с заявленным пробегом в 610 км.

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В стандартное оснащение входит панорамная крыша, камера заднего вида, подогрев сидений и адаптивный круиз-контроль с автономностью 2,5. Это означает, что автомобиль может следить за разметкой, тормозить и останавливаться в автоматическом режиме. В Екатеринбурге цена на Hozon Neta U 2023 года выпуска составляет 4 550 000 рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: www.autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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