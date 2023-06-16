Представлен самый дешевый британский электромобиль

Никаких комплектаций, выбрать можно только цвет, а цена составляет всего 5995 фунтов стерлингов.

Новый электромобиль Ark Zero – это электрический квадрицикл, который пользуется популярностью в Европе. Технические характеристики ограничены законодательством, что позволяет снизить цену.

Кузов выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему имеет высокую прочность.

Внутри машины два места: водительское и пассажирское, достаточно широкое, чтобы поместить собачку или небольшую сумку. Ark Zero продается в фиксированной комплектации, и покупатель может выбрать один из четырех цветов кузова: белый, черный, серый или красный.

Единственный электромотор установлен на задней оси, его мощность составляет 2,2 кВт (3 л.с.). Подвеска McPherson «по кругу». Емкость литий-ионной батареи составляет 80 Ач, а запас хода на одной зарядке – 81 км по мотоциклетному циклу WMTC. Полная зарядка батареи занимает 6-8 часов. Максимальная скорость квадрицикла ограничена на отметке 45 км/ч.

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Источник, фото: autocar.co.uk